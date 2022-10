Dorothee Feller im Interview - Zukunft Bildung - der NRW-Schulcheck

Der Lehrermangel in NRW hat sich verschärft. Gleichzeitig wird in den nächsten Jahren mit immer mehr Schülern gerechnet. Dazu kommen die Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Es gibt also viel zu tun für NRW-Schulministerin Dorothee Feller. Wir haben sie am Dienstag (18.10.) um 13 Uhr im Interview. Gerne wollen wir sie auch mit euren Erfahrungen aus dem Alltag konfrontieren. Schickt uns dazu einfach eine Nachricht über unser Kontaktformular.