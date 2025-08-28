Navigation

Drehstart für «Star Wars»-Film mit Ryan Gosling

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 22:37

Für Mai 2027 hat Lucasfilm den neuen «Star Wars»-Film mit Ryan Gosling im Kino angekündigt. Jetzt sind die Dreharbeiten angelaufen - und die Besetzung wächst weiter an. Auch Amy Adams ist dabei.

Los Angeles (dpa) - Die Dreharbeiten für den neuen «Star Wars»-Film laufen an und die Besetzung nimmt weiter zu. Lucasfilm gab jetzt den Produktionsstart für «Star Wars: Starfighter» mit Hauptdarsteller Ryan Gosling (44) bekannt und benannte zugleich den gesamten Cast. 

Neben Gosling, Mia Goth (31) und Matt Smith (42) sind unter anderem auch die US-Schauspielerin Amy Adams (51, «Arrival», «Nightbitch»), der Brite Aaron Pierre (31) und der junge Nachwuchsdarsteller Flynn Gray an Bord. 

Der Film unter der Regie von Shawn Levy («Deadpool & Wolverine») soll im Mai 2027 Weltpremiere feiern. «Star Wars: Starfighter» werde neue Charaktere einführen, hatten Gosling und Levy im April bei einem «Star Wars»-Event in Tokio gesagt. «Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum», gab Levy bei der Veranstaltung bekannt. 

Regisseur: Der Thrill seines Lebens

Für ihn gehe mit dem Projekt ein Traum Erfüllung, teilte der Regisseur nun zum Drehstart in England in einem Statement mit. Geschichten aus der Star-Wars-Galaxie mit derart brillanten Mitarbeitern zu erzählen, sei der Thrill seines Lebens. 

Der erste Film der «Star Wars»-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten Filme wie «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter». Später folgten neue Ableger.

