Dringend Tatverdächtiger auf der Flucht

Letzte Woche Dienstag soll er das 57-jährige Opfer in dessen Werkstatt mit einem Messer attackiert haben. Der Verletzte konnte sich noch in einen Raum retten und einschließen, dann einen Notruf absetzen, bei welchem er zusammenbrach. Wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen. Ruslan Kromm gilt als bewaffnet und gewaltbereit. Die Polizei sagt deshalb: Geht nicht eigenständig gegen den Gesuchten vor, sondern ruft die 110. Alle Infos findet Ihr in den Polizeimeldungen.