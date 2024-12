Dritter Jahrestag der Sperrung der Autobahn 45

Ein breites Wirtschaftsbündnis aus der Region fordert deswegen vom Bund, sich an der Sanierung der Straßen in Südwestfalen zu beteiligen. Bislang zieht der sich auf die Rechtslage zurück und will sich nur dort beteiligen, wo Schäden an offiziell ausgewiesenen Umleitungsstrecke entstanden sind. Aus der Region kommt aber die Forderung noch mehr Engagement des Bundes. Die Unternehmen stehen in der aktuellen Infrastrukturkrise vor dem Problem einer nicht mehr gesicherten Erreichbarkeit. Hier ist der Bund gefordert, die Infrastruktur zu sichern und die Region zu stärken.