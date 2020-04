Dritter Todesfall in Hagen

In Hagen gibt es den dritten Todesfall durch Corona. Ein 80-Jähriger Mann ist Freitagnachmittag an den Folgen der Infektion getorben. Der Mann war mehrfach vorerkrankt, so die Information der Stadt Hagen. Sie berichtet aktuell von 81 an Corona erkrankten Menschen in unserer Stadt, 109 Hagenerinnen und Hagener sind mittlerweile wieder gesund.

© MKfoto/Shutterstock.com