Drive-In-Impfen am Kirchenberg

Ärmel hoch für die Booster-Impfung – heute steht am Kirchenberg Stadion in Hohenlimburg eine weitere Drive-In-Impfaktion an. Die wird am nächsten Sonntag noch einmal wiederholt. Das Ganze von 8 bis 18 Uhr – quasi im Vorbeifahren.