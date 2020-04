Drogen im Gepäckfach vergessen

Ein Mitarbeiter der Bahn sah den herrenlosen Rucksack in einem Regionalexpress. Dort lag er in einem Gepäckfach. Als der Zug in Hagen hielt, nahm sich die Bundespolizei der Sache an. Im Rucksack fanden sich 2,2 Kilo Marihuana und ein paar Kleidungsstücke. Das Marihuana war auf vier Päckchen verteilt. Die Polizei untersucht die Sache unter dem Stichwort „BTM-Verstoß in besonders schwerem Fall.“