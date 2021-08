Drogenhandel

Darüber hinaus wird ihm unerlaubter Drogenbesitz vorgeworfen, da er in der Hagener Wohnung seiner Lebensgefährtin ca. 40 g Marihuana aufbewahrt haben soll. Für das Handel treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sieht das Gesetz in der Regel eine Freiheitsstrafe von 1 bis 15 Jahren vor. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Er befindet sich in Untersuchungshaft.