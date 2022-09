Drogenhandel in großem Stil...

Die Klageschrift spricht von Drogen in "nicht geringer Menge". Was dann aufgelistet wird, geht aber eher in Richtung Großhandel - seit heute verhandelt die Große Strafkammer im Landgericht Hagen gegen einen Belgier wegen umfangreicher Handelstätigkeit mit Betäubungsmitteln aller Art.