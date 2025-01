Die mittlerweile 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steht an. Das Dschungelcamp, das wie immer vom TV-Sender RTL übertragen wird, startet am 24. Januar. Moderiert wird diese Show erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen, die durch die zwei Wochen führen. Zu sehen sind die Live-Sendungen jeweils ab 20:15 Uhr bei RTL, sowie bei RTL+ im Stream. Wir stellen euch an dieser Stelle die Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Staffel vor. Die bekanntesten Namen dürften Lilly Becker, Nina Bott oder Anna-Carina Woitschack sein. Aber auch die Reality-Fraktion ist stark vertreten.

Die Stars vom RTL-Dschungelcamp 2025

Kandidat im RTL-Dschungelcamp 2025: Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende. RTL / Boris Breuer Kandidat im RTL-Dschungelcamp 2025: Jörg Dahlmann (66), Sportkommentator. RTL / Boris Breuer Kandidat im RTL-Dschungelcamp 2025: Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler RTL / Boris Breuer Kandidatin im RTL-Dschungelcamp 2025: Lilly Becker (48), Model. RTL / Boris Breuer Kandidatin im RTL-Dschungelcamp 2025: Nina Bott (47), Schauspielerin. RTL / Boris Breuer Kandidat im RTL-Dschungelcamp 2025: Timur Ülker (35), GZSZ-Star. RTL / Boris Breuer Kandidat im RTL-Dschungelcamp 2025: Sam Dylan (33), Reality-Star RTL / Boris Breuer Kandidatin im RTL-Dschungelcamp 2025: Anna-Carina Woitschak (32), Schlagersängerin RTL / Boris Breuer Kandidatin im RTL-Dschungelcamp 2025: Yeliz Koc (31), Reality-Star RTL / Boris Breuer Kandidatin im RTL-Dschungelcamp 2025: Edith Stehfest (29), Musikerin RTL / Boris Breuer Kandidat im RTL-Dschungelcamp 2025: Maurice Dziwak (26), Reality-Star RTL / Boris Breuer Kandidatin im RTL-Dschungelcamp 2025: Alessia Herren (23), Reality-Star RTL / Boris Breuer

Dschungelcamp 2025 - Diese Stars sind dabei

Maurice Dziwak (26) , Reality-Star - bekannt aus Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars"

, Reality-Star - bekannt aus Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" Edith Stehfest (29) , Musikerin und Reality-Star

, Musikerin und Reality-Star Yeliz Koç (31) , Reality-Star - bekannt aus Formaten wie "Der Bachelor", "Love Island" oder "Das Sommerhaus der Stars"

, Reality-Star - bekannt aus Formaten wie "Der Bachelor", "Love Island" oder "Das Sommerhaus der Stars" Anna-Carina Woitschack (32) , Schlagersängerin - u.a. "Die Welt umarmen" oder "Mach das nochmal mit mir"

, Schlagersängerin - u.a. "Die Welt umarmen" oder "Mach das nochmal mit mir" Sam Dylan (33) , Reality-Star - bekannt aus Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars"

, Reality-Star - bekannt aus Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" Timur Ülker (35) , GZSZ-Star - spielt in der Telenova Nihat Güney

, GZSZ-Star - spielt in der Telenova Nihat Güney Nina Bott (47) , Schauspielerin und Moderatorin - u.a. aus "GZSZ", "Alles was zählt" oder "Verbotene Liebe"

, Schauspielerin und Moderatorin - u.a. aus "GZSZ", "Alles was zählt" oder "Verbotene Liebe" Lilly Becker (48) , Model, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker und bekannt aus diversen TV-Shows

, Model, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker und bekannt aus diversen TV-Shows Pierre Sanoussi-Bliss (62) , Schauspieler - u.a. jahrelang für die Serie "Der Alte" im ZDF

, Schauspieler - u.a. jahrelang für die Serie "Der Alte" im ZDF Jörg Dahlmann (66) , Sportkommentator - früher unter anderem bei SKY, Sport 1 oder SAT.1

, Sportkommentator - früher unter anderem bei SKY, Sport 1 oder SAT.1 Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende - gewann 1984 Silber bei den Olympischen Spielen in Los Angeles

So läuft das Dschungelcamp 2025 ab

Die 18. Staffel startet am ersten Tag (24. Januar) direkt mit einer dreistündigen Live-Show. Per Telefon-Voting entscheiden in der neuen Staffel auch wieder die RTL-Zuschauer, wer in Woche 1 zu Dschungelprüfungen antreten und wer in Woche 2 das Camp verlassen muss. Im großen Finale küren die Zuschauer am 9. Februar 2025 die neue Dschungelkönigin oder den neuen Dschungelkönig.

Autor: Joachim Schultheis