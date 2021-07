Dubioses Wohnungsunternehmen

Ein Mieter in Vorhalle hatte sich an uns gewandt: Der Energieversorger Engie hatte gedroht, am Montag die Wärme- und Warmwasserversorgung wegen unbezahlter Rechnungen einzustellen. Zahlungspflichtig ist das Wohnungsunternehmen Belnova.

Die Stadt Hagen sagte uns: Wir kennen die Immobilien. Belnova hat anscheinend die Wohnungen von Altromondo übernommen. Altromondo war vorletztes Jahr ähnlich negativ aufgefallen, bis das Land NRW dort konzentrierte Kontrollen gemacht hatte.

Auch die aktuellen Klagen über nicht bezahlte Energierechnungen sind der Stadt bekannt "Die Mieter kennen uns und wenden sich an uns", sagt Stadtsprecher Michael Kaub. Die Stadt hatte Belnova ein Instandsetzunganordnung mit Frist bis Ende nächster Woche gesetzt. Anscheinend hat Belnova Donnerstag Mittag reagiert und bezahlt - auch Mängel in anderen Immobilien des Unternehmens wurden beseitigt.