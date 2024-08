DUH will Monster-SUV verdrängen

Mit der Aktion will die DUH dafür sorgen, dass übergroße Fahrzeuge aus den Städten verdrängt werden. Die Autos seien eine Gefahr für alle anderen, belasten Klima und Umwelt und nehmen wertvollen Platz in dicht bebauten Innenstädten ein, so die Begründung.

Gefordert werden nicht nur höhere Parkgebühren, die übergroßen SUVs sollen auch konsequent abgeschleppt werden, wenn sie falsch parken oder Parkmarkierungen überschreiten. SUVs mit über fünf Metern Länge hätten in Innenstädten nichts zu suchen.