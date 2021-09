Dvorak, Brahms und Westlakes

Außerdem steht Johannes Brahms mit Variationen über ein Thema von Joseph Haydn und Nigel Westlakes auf dem Programm: Es geht um das Oboenkonzert „Spirit of the wild“. Los geht es in der Stadthalle um 19.30 Uhr. Für den Besuch dieses Konzertes ist der Nachweis geimpft, genesen oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden erforderlich. Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden.