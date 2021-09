Dvorcak, Brahms und

Das Hagener Philharmonische Orchester hat sich mit Godzilla trifft Frankenstein ja schon warmgespielt. Jetzt wird es wieder klassisch. Morgen (Dienstag) Abend spielt das Orchester in Vollbesetzung die Dvorak Symphonie "Aus der neuen Welt" Außerdem stehen Johannes Brahms mit Variationen über ein Thema von Joseph Haydn und Nigel Westlakes: Oboenkonzert „Spirit of the wild“ auf dem Programm in der Stadthalle . Beginnt um 19.30 Uhr. Für den Besuch dieses Konzertes ist der Nachweis geimpft, genesen oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden erforderlich. Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden.