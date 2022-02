DWD: Neue Orkanböen in Hagen möglich

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabinformation veröffentlicht. Demnach können zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (3 Uhr) wieder Orkanböen von bis zu 120 km/h über unsere Stadt ziehen. Auch kräftige Schauer und Gewitter sind demnach möglich. Bislang sind wir in Hagen mit einem blauen Auge durch den Sturm gekommen. Es gab zwar zahlreiche Einsätze. Verletzt wurde aber niemand. Die meiste Arbeit gab es für die Feuerwehr bislang in der Nacht auf Samstag. Mehr als 250 Einsatzkräfte waren in unserer Stadt unterwegs um heruntergefallene Dachziegel wegzuräumen und umgestürzte Bäume beiseite zu schaffen. Das Ordnungsamt musste außerdem ein Wohnhaus evakuieren und zahlreiche Straßen sperren. In der Augustastraße wurde sogar der Dachstuhl eines Wohnhauses stark beschädigt.