E-Bike und Pkw kollidieren

Der Junge war gestern um 15.45 in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Eine 68-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Eppenhauser Straße. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Junge fiel vom Rad und verletzte sich leicht. Er kam vorsorglich per Rettungswagen ins Krankenhaus. Das E-Bike war anschließend nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand nur ein leichter Schaden.