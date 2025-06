E-Lastenräder für die Innenstadt

Da die Fußgängerzone für Lieferfahrzeuge nur noch bis 10:30 zugänglich ist, überlegte sich DHL eine Alternative um Kunden trotzdem über den ganzen Tag effizient beliefern zu können. Aus dieser Idee entstanden also drei E-Lastenräder der Firma Rytle. Hermann Wildenhues, Niederlassungsleiter der Region Essen und Hagen, findet es gibt viele Vorteile durch den Einsatz der neuen Bikes:

© Radio hagen

Drei dieser Räder ersetzen zwei konventionelle Paketzustellfahrzeuge. Die "großen" Fahrzeuge, fahren zwar immer noch bis 10:30, aber seltener und weniger als zuvor, und werden nur noch für schwere oder sperrige Pakete verwendet. Alles andere läuft jetzt schon seit dem 29. April über die neuen Lastenräder. In jedes Fahrrad passen 70-80 Pakete und sie bietet eine Ladungskapazität von bis zu 180kg. Erstmal sind die E-Lastenräder nur für die Innenstadt geplant, weil es sich dort auch einfach alleine durch den Verkehr am besten anbieten, sagt Wildenhues:

© Radio hagen

Allerdings plant die Deutsche Post ihre "Flotte" in Zukunft zu elektrisieren. Das läuft auch bis jetzt sehr gut, alleine in Deutschland ist fast die Hälfte der Zustellfahrzeuge schon elektrisch. Bis 2030 will DHL das ihre Flotte weltweit zu 66% aus Elektrofahrzeugen besteht. Auch die Zusteller gefallen die neuen emissionsfreien Räder, auch wenn es erst eine Umstellung war, gibt Marvin Cleven, Briefzusteller bei DHL zu:

© Radio hagen

Hagen ist zwar nicht die erste Stadt, in der solche E-Lastenräder in Betrieb gehen, aber bietet trotzdem ein gutes Vorbild für umliegende Städte. In den letzten zwei Monaten wurden schon 8500 Pakete emissionsfrei in der Innenstadt verteilt. Und das bietet wohl definitiv ein positives Bild für unsere Stadt.