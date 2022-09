E-Rollern von Hagen Mitte bis Haspe

Die Firma Zeus Scooter betreibt das Mietmodell: 28 Cent kostet die gefahrene Minute, das Entsperren des Roller schlägt mit einem Euro zu Buche kann aber auch billiger sein, wenn der Abholplatz wenig frequentiert ist.





Die ganze Ausleihprozedur funktioniert über eine App, die einmalige Anmeldung und das Freischalten eines Rollers sind in wenigen Minuten erledigt, sagt Jens Altmann von Zeus Scooter.

Der Elektroroller mit einer Reichweite von im Schnitt 20 bis 30 Kilometern ist ein alternatives Fahrzeug für die kurzen Fahrt etwa vom Bahnhof nach Hause, oder, wenn es passt, für den weg von zuhause zur Arbeit..

Für die Einweisung in den Roller reichen zwei bis drei Minuten, das Gefühl für das Gefährt stellt sich nach kurzer Zeit ein, und dürfte für die Allermeisten kein Problem darstellen. Die Firma Zeus hat 100 Parkzonen in Hagen installiert. Das sind die Plätze, an denen man den Roller nach der Fahrt abstellt.





Das Problem der herumliegenden Roller, dass es in anderen Städten gibt, soll in Hagen kein großes Ding sein, meint Jens Altmann: "Erstens sind unsere Roller dreirädrig. Die meisten Roller, die herumliegen, sind schlicht umgefallen. Das passiert bei dreirädrigen deutlich seltener. Das andere Problem, das zu herumliegenden Rollern führt, vermeiden wir ebenfalls: Wir drücken nicht hunderte Roller in den Markt, die dann nicht genutzt werden, sondern wir schauen uns die Nutzung an. Werden sie gefahren und gibt es Bedarf, stellen wir mehr auf - aber wir fangen erst einmal konservativ an.





Die Roller sind führerscheinfrei, auf ebener Strecke etwa 20 km/h schnell, das Konzept funktioniert nun in Hagen Mitte und Haspe. Die Zahlung kann man z.B. über Paypal abwickeln.