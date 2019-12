E-Wende in Hagen? KFZ-Betriebe bereiten sich vor

Innungsobermeister Detlef Peter Grün sagt: Viele unserer Betriebe bauen öffentlich zugängliche Ladestationen auf." Für die Investitionen hätte er auch gerne eine öffentliche Förderung. und: Die Betriebe investierten jetzt in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Denn auch in der Verkaufsberatung und in der Reparatur müssen die KFZ-Betriebe sich auf E-Fahrzeuge einstellen. Grün sagt, er schätze, dass der Absatz von E-Fahrzeugen sich regional sehr unterschiedlich entwickeln werde. Und: er will den Dieselmotor nicht abschreiben. Die CO2-Grenzwerte ab 2020 seien ohne sparsame Dieselmotoren praktisch kaum zu erreichen.