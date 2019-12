Adam hat mit ihrem Kurfilm "Seid kein Frosch" beim Hagener Kurzfilmfestival "Eat my shorts" gewonnen. Es gab noch weitere Auszeichnungen. So hat Julius Weckauf zum Beispiel eine Ehrenauszeichnung erhalten. Er spielte den kleinen Hape Kerkeling in der "Der Junge muss an die frische Luft". Emma Drogunova aus "Wilsberg" ist beste Nachwuchsdarstellerin. Einen Ehrendarstellerpreis hat Horst Janson erhalten.