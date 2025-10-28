Navigation

Ebay ändert Auszahlung: Verkäufer müssen aktiv werden

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 13:05

Verkaufserlöse bleiben künftig erst einmal bei Ebay liegen: Wer nichts unternimmt, kann lange auf sein Geld warten. Was hinter dem neuen «Ebay-Guthaben» steckt und wie Sie den Überblick behalten.

Ebay-Logo ist auf einem Smartphone zu sehen
© Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Ende der Ad-hoc-Überweisungen

Berlin (dpa/tmn) - Ebay führt neue Regeln für Auszahlungen ein: Wer etwas auf dem Online-Marktplatz verkauft, bekommt vom 5. November an sein Geld nicht mehr automatisch und unmittelbar aufs eigene Bankkonto überwiesen.

Stattdessen verbleibt das Geld erst einmal bei Ebay und man kann damit Einkäufe bezahlen, aber etwa auch Versandlabels oder das Bewerben eigener Angebote. «Ebay-Guthaben» nennt das Unternehmen das neue System.

Überweisungen selbst anstoßen oder Zahlungsintervall einrichten

Wer das nicht möchte, muss aktiv werden und die Überweisung vorhandenen Guthabens selbst im Kundenbereich anstoßen. Aber auch das Einrichten eines Intervalls für Überweisungen von Guthaben auf das eigene Konto ist möglich - und zwar in einem täglichen, wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Turnus.

Passiert ein Jahr (365 Tage) lang nichts, erhält ein Nutzer also weder neues Guthaben noch gibt er welches aus oder lässt es sich auszahlen, überweist Ebay das Guthaben automatisch auf das eigene Konto.

