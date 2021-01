EC-Karten geklaut

Die Polizei sucht Frau, die im September einer 81-Jährigen Hagenerin die Geldbörse geklaut hat. In der Geldbörse waren auch die EC-Karten. Der Diebstahl passierte in einem Supermarkt in der Schwerter Straße. Dann hob die Unbekannte an einem Geldautomaten in der Denkmalstraße eine vierstellige Summe vom Konto der Beklauten ab. Von der Tat hat die Polizei jetzt ein Foto veröffentlicht und fragt: Wer kennt diese Frau und bittet um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zur Identität machen können.