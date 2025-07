«Echt nervig»: Dreckiges Wasser sorgt bei WM für Ärger

Singapur (dpa) - Das dreckige Meer sorgt bei der Schwimm-WM für mächtig Ärger und Diskussionen. «Das ist echt nervig. Was uns Aktiven hier zugemutet wird, ist einfach nicht okay», sagte die deutsche Freiwasserschwimmerin Lea Boy. Ihr Rennen wurde am späten Dienstagabend (Ortszeit) wegen schlechter Wasserqualität in Singapur schon zum zweiten Mal verschoben.

Schon die erste Verschiebung mitten in der Nacht von Montag auf Dienstag (Ortszeit) und nur gut sieben Stunden vor dem ursprünglich geplanten Start hatte beim deutschen Team nicht nur den eigentlichen Tagesplan über den Haufen geworfen. Sie hatte auch deutliche Kritik hervorgerufen. «Warum so eine Meldung erst so spät in der Nacht veröffentlicht wird, kann ich nicht nachvollziehen», sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn. Viel besser wurde es nicht. Erneut mussten alle Beteiligten lange warten.

Erste Verschiebung reißt deutsche Schwimmerinnen aus dem Schlaf

Schließlich teilte der Weltverband World Aquatics den Teams mit, dass die Wasserqualität am Palawan Beach immer noch nicht akzeptabel sei. Diesmal sind auch Florian Wellbrock, Oliver Klemet und ihre Konkurrenten betroffen.

Der neue Plan sieht vor, die Männer am Mittwoch um 7.00 Uhr MESZ (13.00 Uhr Ortszeit) und die Frauen um 10.00 Uhr MESZ (16.00 Uhr Ortszeit) starten zu lassen. Weitere Testergebnisse am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) sollen zeigen, ob die Austragung der 10-Kilometer-Rennen dann tatsächlich möglich ist.

Die erste Verschiebung ihres Wettkampfs, der eigentlich mal für Dienstagmorgen 8.00 Uhr und dann am Mittwoch um 10.15 Uhr (jeweils Ortszeit) angesetzt gewesen war, riss Boy und Jeannette Spiwoks aus dem Schlaf.

Training findet im Pool statt

«Wir sind heute Nacht um 2.30 Uhr aufgewacht, weil mein Handy mehrmals geklingelt hat», berichtete Boy. «Dann haben wir leider erfahren, dass es abgesagt ist, haben unsere Wecker ausgemacht und haben ein paar Stunden geschlafen.» Training im Pool der Nexus International School ersetzte das Schwimmen im Meer.

Schon als am Montag Athletinnen und Athleten am von Palmen gesäumten Palawan Beach trainierten, sah das Wasser nicht gut aus. Flaschen und anderer Plastikmüll trieben in der trüben Brühe. Mit Blick auf zahlreiche ankernde Frachtschiffe kraulten Sportlerinnen und Sportler durchs wellige Wasser vor der südostasiatischen Metropole.

Der Grund der ersten Verschiebung überraschte Boy, die schon zweimal WM-Gold in Teamwettbewerben gewonnen hat, dennoch. Dass das Wasser nicht wirklich sauber ist, sei klar gewesen. «Aber dass die Wasserqualität so schlecht ist, war uns eigentlich nicht so bewusst», sagte die 25-Jährige.

Verbandsvorstand: Verschiebungen von Olympia gewohnt

Wasserproben sollen sicherstellen, dass Grenzwerte eingehalten werden und die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler schützen.

«Wenn die Wasserqualität nicht stimmt, kann es keine Rennen geben», wurde Christian Hansmann, Vorstand Leistungssport, vom Verbandsmagazin des Deutschen Schwimm-Verbands nach ersten Verschiebung zitiert. «Beim Freiwasserschwimmen hängt ein Start immer auch von den äußeren Umständen ab. Von den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr sind wir solche Verschiebungen gewohnt und wissen damit umzugehen.»

Bei Olympia hatten zahlreiche Athletinnen gesundheitliche Probleme

Tatsächlich ist dreckiges Wasser kein neues Thema im Freiwasserschwimmen. Probleme hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Dass es nun nach Olympia 2024 in Frankreich allerdings schon wieder beim Saisonhöhepunkt der Schwimmerinnen und Schwimmer zu Schwierigkeiten kommt, ist mehr als unglücklich.

Bei den Sommerspielen von Paris hatte die Wasserqualität in der Seine den Organisatoren große Probleme bereitet. Bei den Triathleten wirkte sie sich direkt auf den Wettkampfplan aus. Zudem waren Schwimm- und Triathlon-Trainings im Fluss abgesagt worden. Nach ihren Rennen hatten zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer über gesundheitliche Probleme geklagt.