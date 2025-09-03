Navigation

Ed Sheeran kommt für Deutschland-Konzert nach München

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 12:06

Neues Album, neue Tour: Ed Sheeran kommt für ein Konzert nach Deutschland. Wann die begehrten Tickets erhältlich sind, steht auch schon fest.

Ed Sheeran und Nelly Furtado beim EM-Fanfest in München
© Ian West/Press Association/dpa

Europa-Tour

München (dpa) - Superstar Ed Sheeran geht mit seinem neuen Album auf Tournee - und macht dabei auch in Deutschland Halt. Am 3. Dezember spielt er in der Münchner Olympiahalle, wie seine Plattenfirma Warner mitteilte. Außerdem tritt er in Paris, Manchester, Coventry und Dublin auf, bevor 2026 seine «Loop»-Stadiontour in Australien startet. Sheerans neues Album «Play» erscheint am 12. September.

Fans, die den «Shape of you»-Sänger in München, Paris oder Dublin sehen wollen, können sich bis zum 8. September für den Presale registrieren, der dann am 9. September um 11.00 Uhr startet. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 11. September um 11.00 Uhr.

© dpa-infocom, dpa:250903-930-990773/1

Weitere Meldungen

Max Herre und Joy Denalane sagen gemeinsame Shows ab

Künstlerbesuche Schlechte Nachrichten für Fans von Max Herre: Der Musiker hat seine Konzerte mit Joy Denalane bis Jahresende krankheitsbedingt abgesagt.

Max Herre und Joy Denalane

Veronika Fischer sagt Abschiedstournee ab - Stimmprobleme

Kultur Veronika Fischer ist eine Ikone des DDR-Schlagers. Jetzt tritt die 74-Jährige aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig von der großen Konzertbühne ab.

Veronika Fischer

Cardi B vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen

Künstlerbesuche Cardi B hat in einem Zivilprozess einen Sieg errungen. Die Jury stellte sich auf die Seite der Rapperin und sprach sie vom Vorwurf der Körperverletzung frei.

Cardi B
skyline