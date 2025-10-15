Eduard-Müller-Straße wird gesperrt

Die Eduard-Müller-Straße wird ab Samstag für den Rest der Herbstferien halbseitig gesperrt. Es geht um den Abschnitt von der Heinitz- bis zur Funckestraße. Grund für die Sperrung: Nach Gasleitungsarbeiten muss die Fahrbahndecke wieder hergestellt werden.

© Pixabay