Eduard-Müller-Straße wird gesperrt
Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 16:36
Die Eduard-Müller-Straße wird ab Samstag für den Rest der Herbstferien halbseitig gesperrt. Es geht um den Abschnitt von der Heinitz- bis zur Funckestraße. Grund für die Sperrung: Nach Gasleitungsarbeiten muss die Fahrbahndecke wieder hergestellt werden.
Dafür wird halbseitig gesperrt, der betroffene Abschnitt wird zur Einbahnstraße. Eine Umleitung ist eingerichtet und führt großräumig über die Boeler Straße. Polizei und Feuerwehr können die Baustelle jederzeit befahren.
Sperrung: 18. bis 25. Oktober