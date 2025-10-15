Navigation

Eduard-Müller-Straße wird gesperrt

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 16:36

Die Eduard-Müller-Straße wird ab Samstag für den Rest der Herbstferien halbseitig gesperrt. Es geht um den Abschnitt von der Heinitz- bis zur Funckestraße. Grund für die Sperrung: Nach Gasleitungsarbeiten muss die Fahrbahndecke wieder hergestellt werden.

Eine Nahaufnahme einer gelb blinkenden Warnleuchte im Straßenverkehr, die zum Beispiel bei Sperrungen verwendet wird.
© Pixabay

Dafür wird halbseitig gesperrt, der betroffene Abschnitt wird zur Einbahnstraße. Eine Umleitung ist eingerichtet und führt großräumig über die Boeler Straße. Polizei und Feuerwehr können die Baustelle jederzeit befahren.

Sperrung: 18. bis 25. Oktober

Weitere Meldungen

Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa

Digital Robotaxis von Waymo mit ihrem leeren Fahrersitz gehören fest zum Stadtbild von San Francisco. 2026 sollen sie erstmals Passagiere in Europa befördern.

Robotaxi-Firma Waymo

Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

Panorama Am Hamburger Hauptbahnhof kommt es zu Einschränkungen. Techniker reparieren den Schaden bereits.

Kabelschaden Hamburger Hauptbahnhof

ACE: Sicherheit von einem Drittel der Schulwege mangelhaft

Panorama Wie sicher ist der tägliche Schulweg für Grundschulkinder? Dieser Frage ist der Auto Club Europa nachgegangen.

Vorstellung des ACE-Schulweg-Index 2025
skyline