Egon Nießen ist tot

Unter seiner Regie wurden vor allem in den 70er Jahren viele Projekte für den Sport initiiert. Dazu gehören die Bezirkssportanlagen in Boele, Emst und Haspe, die Großsporthallen in Vorhalle, Wehringhausen und dem Volmetal aber auch das Kegelsportzentrum oder der Lenne-Wildwasserpark. Vor seiner Zeit als Sportamtsleiter war Egon Nießen Sportlehrer. Neben seiner Arbeit hatte er immer wieder die Zeit, um zum Beispiel Handballer zu trainieren.