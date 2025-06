Ehefrau von Bruce Willis schreibt rührende Vatertags-Worte

Los Angeles (dpa) - Emma Heming (46), die Ehefrau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis (70), hat rührende Worte geschrieben für «alle Väter, die mit einer Behinderung oder einer Krankheit leben». Zum Vatertag, der in den USA am dritten Sonntag im Juni gefeiert wird, postete sie auf Instagram frühere Fotos, die Willis vor seiner Erkrankung mit seinen beiden jüngeren Töchtern zeigen.

Bruce würde seinen Töchtern trotz der Veränderungen weiterhin «Resilienz, bedingungslose Liebe und die stille Kraft, einfach anwesend zu sein», vermitteln. Sie selbst sei an diesem Tag aber auch zutiefst traurig und wünschte sich so sehr, dass das Leben für ihn anders und für seine Familie leichter sein könnte. Sie hätten lernen müssen, seine Krankheit zu akzeptieren, statt mit jedem Schritt dagegen anzukämpfen.

2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst. 2023 folgte eine genauere Diagnose - es ist frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden, eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

Mit der gebürtigen Britin ist Willis seit 2009 verheiratet. Ihre beiden Töchter sind 13 und 11 Jahre alt. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore stammen die erwachsenen Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden. Sie posten Fotos von gemeinsamen Feiern und Besuchen.