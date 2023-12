Ehemaliger Musik-Manager stellt aus

Der ehemalige Hagener Musik-Manager Bogdan Kopec stellt ab Sonntag im Theater an der Volme aus. In der Musikbranche hat er vor allem mit dem Grand Prix-Sieg der Metal-Band Lordi 2006 für Furore gesorgt. Auch mit Bands wie Nightwish und Him hatte er zu tun.