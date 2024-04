Ehrbare Kaufleute

Stichworte sind freundlich, bescheiden, freiheitlich orientiert und weltoffen. In krisengeplagten Zeiten sei es entscheidender denn je, auf marktwirtschaftliche Prozesse und die Innovationskraft von Unternehmen zu vertrauen, sagt die Kammer. Ihre Unternehmen leben die Werte in ihren Unternehmen, in der Gesellschaft und im ehrenamtlichen Engagement vor.

Auch im internationalen Geschäft sei es wichtig, für diese Werte zu stehen und damit Verantwortung für soziale Marktwirtschaft und Demokratie zu übernehmen. Die Resolution ist auch ein Aufruf zur Teilnahme an der Europawahl.