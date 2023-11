Ehrenamt stellt sich vor

Ganz unterschiedliche Organisationen wollen sich und ihre Arbeit heute Nachmittag ab 14:30 Uhr in der Volmegalerie vorstellen. Ehrenamtlich engagierte Menschen gibt es in Hagen in allen Bereichen - ob Sport, Kultur und Bildung, Umweltprojekte, Nachbarschaftshilfe oder im sozialen Bereich. Organisiert wird der Nachmittag von der Freiwilligenzentrale, die Integrationsagentur, AWO, Caritas und Diakonie.