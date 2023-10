Eilper Hochbrücke wird zeitnah repariert

Instandsetzung ab Montag

Eine Fachfirma hat sich die Schäden an der Brücke genau angeschaut. Ergebnis: Sie sind offenbar reparierbar. Ab Montag (9.10.23) soll die Brücke notdürftig instandgesetzt werden. Die Arbeiten sollen kurzfristig fertiggestellt werden. Ein genaues Datum für die Verkehrsfreigabe gibt es allerdings noch nicht.

Zeitnahe Freigabe

Nach der Notinstandsetzung kann die Brücke laut Straßen NRW wieder eingeschränkt befahren werden. Die Verkehrsprobleme auf der Eilper Straße wären damit vorerst beseitigt. Es handelt sich aber lediglich um eine provisorische Maßnahme. Langfristig müssen die Probleme auf der B54-Brücke noch einmal angepackt werden.

Die Schäden

Letzte Woche Mittwoch waren an der Brücke Schäden festgestellt worden, die eine sofortige Sperrung erforderlich machten. Straßen NRW schreibt: "Aufgrund eines Lagerbruches liegt der Überbau der Volmetalbrücke auf einem sogenannten Notstapel in der Lagerachse auf. Dadurch hat sich die Lasteinleitung in die Unterbauten geändert und im Randbereich eines Pfeilers sind Risse entstanden."

Hydraulikpressen sind Retter in der Not

Diese Risse bzw. Schäden sollen laut Straßen NRW nun notdürftig entlastet werden: "Bei der Notinstandsetzung werden nun Hydraulikpressen zwischen den vorhandenen Lagerplatten aufgestellt, um die Notstapel zu entlasten. Mittelfristig müssen die Brückenlager und die Fahrbahnübergangskonstruktionen erneuert werden, da es sich bei der Notinstandsetzung lediglich um eine provisorische Maßnahme handelt."