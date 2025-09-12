Ein Angebot für Stromer

Das funktioniert so: Man schließt den Flextarif als vertrag mit der Mark e ab. eine App dazu gibt es sowohl für Android als auch für IPhones. im Normalfall tankt man Strom mit einem für zwei Jahre garantierten Festpreis. Zusätzlich kann man die App noch beauftragen, zu bestimmten Zeiten zu laden. Dann erfolgt die Ladung automatisch mit dem günstigsten Tarif für die gewählte Ladezeit. Das bringt einen Kostenvorteil von 10 Cent pro geladener Kilowattstunde. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Mark E.