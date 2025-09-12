Navigation

Ein Angebot für Stromer

Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 15:47

Die Mark E bietet für Leute mit Elektroauto einen sogenannten Flextarif an. Der verbindet einen garantierten Festpreis mit der Möglichkeit, per App besonders günstig zu laden.


© Mark E

Das funktioniert so: Man schließt den Flextarif als vertrag mit der Mark e ab. eine App dazu gibt es sowohl für Android als auch für IPhones. im Normalfall tankt man Strom mit einem für zwei Jahre garantierten Festpreis. Zusätzlich kann man die App noch beauftragen, zu bestimmten Zeiten zu laden. Dann erfolgt die Ladung automatisch mit dem günstigsten Tarif für die gewählte Ladezeit. Das bringt einen Kostenvorteil von 10 Cent pro geladener Kilowattstunde. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Mark E.

