Ein Drittel mit Erstimpfung

37 Prozent der Hagener haben die Erst- und knapp 9 Prozent haben auch schon die Zweitimpfung bekommen. Derweil sinken die Infektionszahlen und damit auch die Inzidenz in Hagen. Im Moment haben wir 875 Infizierte in der Stadt, die Inzidenz ist durchgängig in allen Stadtteilen unter 200.