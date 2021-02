Ein gutes Signal

Das alles sei zu begrüßen, sagt Lars Martin – er ist Geschäftsführer des Dehoga in unserer Region. Aber: es gebe auch noch Baustellen. So müsse die November- und die Dezemberhilfe endlich ausgezahlt werden. Bei den Hilfsprogrammen müsse ein Unternehmerlohn drin sein. Und: Bei der Öffnungsstrategie müsse jetzt auch Fahrt in die Diskussion kommen.

