Ein Hauch Kirmes

Heute würde eigentlich die heiße Kirmesphase beginnen, deswegen ist er von 10 bis 12 Uhr mit seinen Blumenmädchen am Torhaus unterwegs und bringt den neuen Kirmespin unter das Volk. Natürlich mit Mund-Nasen-Schutz und dem nötigen Abstand. Als Kirmesbauer führt Michael Kröner in normalen Zeiten zusammen mit dem Esel den Umzug an und symbolisiert dabei auch die Tugenden "Unsinn, Leichtsinn und Kneipsinn".