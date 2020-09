Ein Hauch Kirmes

In Haspe gibt es am Wochenende doch ein wenig Kirmesluft. Dafür sorgt ein Pop-Up-Freizeitpark auf dem Marktplatz. Von heute Nachmittag bis Sonntagabend sorgen die Schausteller mit Fahrgeschäften, Imbissbetrieben und Co für Abwechslung.

© Michael Eckhoff