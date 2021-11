Ein Haus gesperrt

Bei zwei Immobilien gab es Müllprobleme, um die sich der Vermieter kümmern muss. In anderen Häusern gab es verschiedene Mängel in den Wohnungen. Ein Haus hat die Baukontrolle sozusagen gesperrt, an einem anderen müssen die Fenster gesichert werden. Bei den Kontrollen ging es auch darum, den Meldestatus der Leute zu überprüfen. Außerdem wurde 15 Kinder und Jugendliche angetroffen, die eigentlich in der Schule hätten sein müssen. Hier besteht der Verdacht der Schulverweigerung. Kontrollen dieser Art gibt es seit einigen Jahren immer wieder in Hagen, auch die Polizei ist daran beteiligt.