Ein Herz für Tiere

Zum Beispiel gestern. Da rief eine Frau beim Tierschutz Verein Hagen an und meldete eine Entenfamilie in Not. Die war in Haspe unterwegs, als sie plötzlich von einem Hund aufgebracht und gejagt worden ist. Verschreckt konnte die Entenmutter sich mit den Küken auf ein Vordach retten. Da konnten dann fast alle von einem Hausmeisters gerettet werden. Nur ein Küken versteckte sich unter der Dachpappe und konnte da nur befreit werden indem man das Dach aufgeschnitten hat. Jetzt ist die Familie wieder glücklich vereint und der Vordachbesitzer sucht einen Dachdecker, der ihm das aus reiner Tierliebe eben wieder richtet.}