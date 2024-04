(dpa) - Dass das 49-Euro-Abo den ÖPNV in Deutschland mächtig durcheinandergewirbelt hat, musste der NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer jetzt eingestehen. Als "absolutes Erfolgsmodell" bezeichnete er das Angebot, mit dem seit Mai 2023 bundesweite Fahrten in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs möglich sind - für 49 Euro im Monat, ohne langfristige Mindestlaufzeiten.

Über elf Millionen nutzen das Abo

Rund 11,2 Millionen Kundinnen und Kunden nutzen das Abo seither im Schnitt pro Monat, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Donnerstag mitteilte. Mehr als die Hälfte davon besitzt das Ticket demnach von Anfang an. Immerhin acht Prozent der Nutzerinnen und Nutzer konnten durch das Angebot neu für den ÖPNV gewonnen werden. Die meisten besaßen bereits vorher ein Abo und sind auf die günstigere Variante umgestiegen.

Was das Deutschlandticket kann und was noch nicht

Während das Deutschlandticket den Nah- und Regionalverkehr für die Nutzer in der Regel günstiger macht, konnte es einige Erwartungen bisher nicht erfüllen. So hat es bislang kaum zu einer Vereinheitlichung der ÖPNV-Branche als solcher geführt. Zusammenlegungen von Verkehrsverbünden seien nicht bekannt, berichtete der VDV-Vizepräsident Knut Ringat. Zudem gebe es nach wie vor große regionale Unterschiede mit Blick auf die Angebotsleistungen, kritisierte er. In manchen Regionen sei etwa die Fahrradmitnahme in Bussen und Bahnen generell kostenlos, in anderen brauche man dafür Zusatztickets.

15 Millionen sind das Ziel

Der VDV verfolgt das Ziel, die Zahl der monatlichen Abo-Kunden insgesamt auf 15 Millionen zu erhöhen. Nutzerumfragen des VDV zufolge fahren rund 16 Prozent derjenigen, die das Abo besitzen, seltener Auto. Von den ursprünglichen Hoffnungen, gar von einer Revolution, ist das Deutschlandticket angesichts dieser Entwicklungen aber noch ein gutes Stück entfernt.