Ein Jahr nach dem Brand in Boele

Ein neuer Centershop in Boele lässt weiter auf sich warten. Der Laden war vor gut einem Jahr komplett abgebrannt. Der Eigentümer des Gebäudes aber auch Centershop selbst waren zunächst davon ausgegangen, dass ein neu gebauter Laden an gleicher Stelle noch in diesem Jahr eröffnet werden könnte.

© Alex Talash