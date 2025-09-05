Ein Kinderfest für die Kunst
Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 05:55
Auf dem Museumsplatz geht es heute mit einem Kunstfest weiter. Eingeladen sind etwa 500 Kinder und Jugendliche aller Schulformen, sie konnten schon im Vorfeld Bilder, Objekte und andere Kunstgegenstände aus Schulprojekten einreichen.
© Osthaus Museum/Werner Hannappel
Das Kunstfest hatte ein paar Jahre lang Pause, jetzt wollen es das Emil-Schumacher-Museum, das Osthaus Museum und das Stadtmuseum neu beleben. Alle drei verstehen sich nicht nur als Ausstellungsräume sondern auch als Partner der kulturellen Bildung.