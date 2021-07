Ein Leben mit Islandpferden

Zur Trauergemeinde gehörten auch Jackie Bradie und Dennis Le Gree, zwei aus der Musikshow "The Voice of Germany" bekannte Sänger. Sie verabschiedeten den als unermüdlichen Macher bekannten Hübel im Ruheforst mit ihrer Version von "My Way". Mit der Deutschen Meisterschaft im Islandpferdereiten in den neunziger Jahren, großen Galas in der Stadthalle oder Events wie "Ein Tag mit Pferden" im Lennetal hatte Hübel den Islandpferdesport auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Zuletzt hatte er vor zwei Jahren mit seiner Frau Susanne Burghardt den ehemaligen Sportplatz in Holthausen übernommen und daraus eine Islandpferde-Reitanlage gemacht. Hübel starb im Alter von 77 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.