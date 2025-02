Ein Neuer in der Färberei

Zudem plant Mohr öffentliche Veranstaltungen etwa im Bereich Comedy, Musik oder auch Lesungen.

Mohr betreibt in Dortmund bereits 5 ähnliche Locations. Ab dem 26ten Februar kann man alle zwei Wochen am Mittwoch die Örtlichkeit inspizieren und so prüfen, ob sie für eine geplante Veranstaltung in Frage kommt.

Der Betrieb startet im Grunde ab sofort, sagt Mohr. Informationen gibt es unter: https://www.catering-by-mohr.de

Der Radiobeitrag zum Thema: Events in der Färberei - Radio Hagen