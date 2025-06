Ein neues Bayern-Sternchen funkelt: Wer ist Lennart Karl?

Cincinnati (dpa) - In die prominente Torschützenriege des FC Bayern um Dreierpacker Jamal Musiala und die jeweils doppelt treffenden Thomas Müller, Michael Olise und Kingsley Coman kann sich Lennart Karl bei seinem Profi-Debüt im Münchner Fußball-Starensemble nicht einreihen. Na und?!

Auch ohne Premieren-Tor war das nur 1,68 Meter große Offensivtalent in Cincinnati beim locker-flockigen 10:0 des deutschen Fußball-Meisters gegen Auckland City zum Auftakt der Club-WM ein Hingucker. Ein neues Sternchen funkelt da - und Trainer Vincent Kompany befand zufrieden: «Gut für ihn, gut für Bayern.»

Eine Handvoll Nachwuchsspieler vom Bayern-Campus hat Kompany mit in die USA genommen. Und U17-Nationalspieler Karl ist der Spannendste. In Bayerns U17 und U19 spielt der Youngster aus Markt Frammersbach in Unterfranken mit seinem linken Zauberfuß ständig groß auf, schießt Tore und bereitet Tore vor.

Gegen Auckland riss er das Publikum mal mit einem couragierten Dribbling mit. Oder auch mit einem frechen Schuss aus spitzem Winkel. Kompany nutzte den 6:0-Halbzeitstand, um Karl einen ersten Auftritt auf der Weltbühne zu gönnen.

Kompany benennt Stärken, Tah gibt einen Rat

«Es geht immer auch um die Zukunft des Vereins. Da war es wichtig, Lennart Karl seine ersten Minuten zu geben. Er hat das auch verdient. Seine Stärke ist, dass er im letzten Drittel des Spielfeldes auch diese hohe Qualität hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir an Torgefahr abgeben», lobte der Trainer.

Karl kann in der Offensive rechts, links und zentral spielen. Und er will sich «unbedingt hier beim FC Bayern durchsetzen», wie er jüngst in einem Vereins-Interview sagte. Von Bayern-Neuzugang Jonathan Tah gab es einen wichtigen Ratschlag: «Es ist ein guter Eins-gegen-eins-Spieler. Wichtig ist, dass er jetzt dranbleibt, weiter arbeitet und sich nicht zurücklehnt.»

Karls Berater ist Ex-Bayern-Profi Michael Ballack, der gegen Auckland beim Streamingdienst DAZN als TV-Experte im Einsatz war. Übrigens: Jamal Musiala, der sein 30-Minuten-Comeback nach einem Muskelbündelriss gegen Aucklands Hobby-Kicker mit einem Hattrick zelebrierte, war auch zarte 17, als er bei den Münchner Profis loslegte. Und danach fulminant durchstartete.