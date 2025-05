Ein Roboter im Chirurgie-Einsatz

Dieses roboterassistierte System ermöglicht minimalinvasive Eingriffe mit höchster Präzision und Schonung für die Patienten. Die Vorteile sind kleine Schnitte, geringer Blutverlust und eine schnellere Erholung. Derzeit wird der Da Vinci-Roboter erfolgreich in der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie in der Gynäkologie eingesetzt. Die Urologie wird in Kürze folgen.

Am 9. Juli gibt es einen Tag der offenen Tür im AKH, dabei wird auch Da Vinci vorgestellt.