Ein Segen, der zu Deinem Leben passt

Am Wochenende stand der ökumenischen Neujahrsempfang in Hagen ganz unter dem Zeichen der Jahreslosung. Der evangelische Kirchenkreis und das katholische Dekanat hatten ins Rathaus an der Volme geladen. Viele Menschen aus den Bereichen Kirche mit Caritas und Diakonie, Politik, Wirtschaft und Stadtgesellschaft waren gekommen.

