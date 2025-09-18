Ein Toter und zwei Verletzte

Auf der Grundschötteler Straße hatte ein Autofahrer offenbar die Kontrolle verloren, das war kurz vor der Kreuzung Oedenburgstraße. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein, riss eine Straßenlaterne aus der Verankerung, prallte gegen eine Mauer und schleuderte zurück auf die Straße. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilte zur Unfallstelle. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen. Zwei Frauen wurden in dem völlig deformierten Wagen eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät befreit werden.

Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Notärzte wurde eine der Frauen, eine 25-Jährige, mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Die zweite Verletzte, 22-Jährig, brachte ein Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld: Wrackteile lagen über mehrere Meter verstreut. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei wurde hinzugezogen.



