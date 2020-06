ein trauriger Juni

In Haspe tragen die Symbolfiguren Trauer. Eigentlich sollte heute das größte Fest im Stadtteil beginnen, die Kirmes mit all ihren Veranstaltungen musste in Zeiten von Corona aber abgesagt werden. Das gilt auch für den Umzug, der morgen eigentlich tausende Leute nach Haspe gelockt hätte.

© Michael Eckhoff