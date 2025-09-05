Ein Zaun an der Johanniskirche





Es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass Teile vom Turm hinunter fallen, aber die Gemeinde möchte einfach auf Sicher gehen. Wie groß die Mängel am Turm wirklich sind, das soll bei einem Ortstermin mit Fachleuten geklärt werden. Wann es den gibt, steht noch nicht fest. Da verschiedene Gewerke beteiligt werden sollen, ist es nicht einfach, die unter einen Hut zu bringen. Dazu kommt, dass eine Kirche ein besonderer Bau ist.

Die Gemeinde hat eine Bitte an alle, die im Bereich der Johanniskirche unterwegs sind: Bitte beachtet die Absperrungen.