Ein Zaun an der Johanniskirche

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 12:08

Der Bereich um die Johanniskirche ist im Moment durch einen Zaun gesichert. Bei einem Ortstermin im Juli waren Mängel am Kirchturm festgestellt worden, der Zaun wurde aus prophylaktischen Gründen aufgestellt.

© Anne-Marie Proriol


Es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass Teile vom Turm hinunter fallen, aber die Gemeinde möchte einfach auf Sicher gehen. Wie groß die Mängel am Turm wirklich sind, das soll bei einem Ortstermin mit Fachleuten geklärt werden. Wann es den gibt, steht noch nicht fest. Da verschiedene Gewerke beteiligt werden sollen, ist es nicht einfach, die unter einen Hut zu bringen. Dazu kommt, dass eine Kirche ein besonderer Bau ist.

Die Gemeinde hat eine Bitte an alle, die im Bereich der Johanniskirche unterwegs sind: Bitte beachtet die Absperrungen.

