An sechs Wohnungstüren in Hagen und an einer in Wuppertal klingelten gestern Polizisten. Sie nahmen insgesamt 5 Personen fest. zwei bleiben in Untersuchungshaft, drei wurden erst einmal wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Männer sollen Einbrüche in Hagen, Dortmund, Herdecke und in weiteren Städten begangen haben.

Für die Polizei waren zwei Einbrüche in Boele und Emst im November der Anfang von personalaufwändigen Ermittlungen. De Leiter der Ermittlungskommission Michael Kern sagt, es sei "ein wichtiger Schlag gegen eine internationale, organisierte Einbrecherbande gelungen".